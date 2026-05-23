Comment associer vos plantes au jardin ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS
Comment associer vos plantes au jardin ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS vendredi 5 juin 2026.
Faites pousser des plantes qui s’entraident !
L’association de cultures, c’est tout simplement l’art de cultiver plusieurs plantes côte à côte pour qu’elles se rendent service. Par exemple, certaines éloignent les insectes, pendant que d’autres enrichissent le sol ou favorisent la croissance des plantes voisines.
En choisissant des plantes en capacité d’interagir positivement entre elles, vous créez un petit écosystème naturel dans votre jardin : moins de problèmes, plus de récoltes… et beaucoup de plaisir à observer.
Découvrez cette pratique culturale incontournable pour un jardin durable.
Le vendredi 05 juin 2026
de 15h30 à 17h00
gratuit
sur inscription
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T18:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T15:30:00+02:00_2026-06-05T17:00:00+02:00
Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS
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