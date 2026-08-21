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Comment bien démarrer ses recherches généalogiques, Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles, Guebwiller

samedi 19 septembre 2026 · Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles · Guebwiller

Comment bien démarrer ses recherches généalogiques, Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles, Guebwiller

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles
Adresse
5 place Saint-Léger 68500 Guebwiller
Ville
68500 Guebwiller
Département
Collectivité européenne d'Alsace
Tarif
Gratuit / sans inscription

Comment bien démarrer ses recherches généalogiques Samedi 19 septembre, 09h00 Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles Collectivité européenne d’Alsace

Gratuit / sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez le Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles et apprenez à utiliser son site Internet pour retrouver vos ancêtres.
Gratuit, sans inscription.
Visites guidées à 9h, 10h30, 13h, 15h.
+ d’infos : 03 89 62 12 40 ou www.crhf.net

Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles 5 place Saint-Léger 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« link »: « http://www.crhf.net »}]
Découvrez le Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles et apprenez à utiliser son site Internet pour retrouver vos ancêtres.

©CRHF

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