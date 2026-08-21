Comment bien démarrer ses recherches généalogiques, Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles, Guebwiller
samedi 19 septembre 2026 · Centre de Recherches sur l'Histoire des Familles · Guebwiller
Informations pratiques
Comment bien démarrer ses recherches généalogiques Samedi 19 septembre, 09h00 Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles Collectivité européenne d’Alsace
Gratuit / sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Découvrez le Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles et apprenez à utiliser son site Internet pour retrouver vos ancêtres.
Gratuit, sans inscription.
Visites guidées à 9h, 10h30, 13h, 15h.
+ d’infos : 03 89 62 12 40 ou www.crhf.net
Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles 5 place Saint-Léger 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« link »: « http://www.crhf.net »}]
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©CRHF
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