Inventaires Participatifs, Château de la Neuenbourg, Guebwiller

Informations pratiques

Inventaires Participatifs 19 et 20 septembre Château de la Neuenbourg Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Aidez le service Pays d’art et d’histoire de la CCRG à inventorier le patrimoine des

communes suivantes :

– Samedi : Hartmannswiller (Rendez-vous à la mairie), Bergholtz (Rendez-vous à salle polyvalente), Lautenbach-Zell (Rendez-vous à la mairie)

– Dimanche : Jungholtz (Rendez-vous à la salle polyvalente), Orschwihr (Rendez-vous en mairie) et Merxheim (Rendez-vous à la cotonnière)

Gratuit, sur inscription : 03 89 62 56 22 ou patrimoine@cc-guebwiller.

Lors de l’inscription, veuillez préciser sur quelle(s) commune(s) vous souhaitez participer. Possibilité de travailler uniquement sur une seule commune par jour.

Château de la Neuenbourg 3 Rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 62 56 22 http://www.cc-guebwiller.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 62 56 22 »}] Le château de la Neuenbourg est un lieu chargé d’histoire. Ancienne résidence des princes-abbés jusqu’à la Révolution française, il est devenu la première manufacture de la région de Guebwiller lors de la période industrielle. Construit entre 1338 et 1342, il a connu de nombreuses mésaventures (incendies, pillages et destructions). Transformé en villa bourgeoise par la famille Schlumberger dès les années 1820, il devint après la Seconde Guerre mondiale l’École normale des institutrices.

Depuis 2019, le château a été transformé en pôle culturel et touristique et accueille au sein de ses locaux le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, l’Institut européen des arts céramiques, ainsi que l’Office de tourisme. Parking à proximité.

Aidez le service Pays d’art et d’histoire de la CCRG à inventorier le patrimoine des

©Service Pays d’Art et d’Histoire de Guebwiller