Informations pratiques

Guebwiller

Cours de musique Voix et Route Romane

14 Place du marché Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 16:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le festival Voix et Route Romane revient dans la région de Guebwiller le dimanche 13 septembre ! Il fera étape à Guebwiller et également à Murbach pour la première fois !

Leçon de musique

Église Saint-Léger, Guebwilller

Rencontre privilégiée avec l’ensemble Irini qui déballe tout et nous offre une leçon de musique sans chichi découvrez le contexte historique du programme, les instruments anciens, et les coulisses du travail musical. Un temps d’échange ponctué de démonstrations et d’extraits, pour mieux entrer dans l’univers du concert. .

14 Place du marché Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

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English :

The Voix et Route Romane festival returns to the Guebwiller region on Sunday, September 13! It will be stopping off in Guebwiller and also in Murbach for the first time!

L’événement Cours de musique Voix et Route Romane Guebwiller a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller