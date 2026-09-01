Concert Voix et Route Romane Guebwiller

Informations pratiques

Guebwiller

Concert Voix et Route Romane

14 Place du marché Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 18:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le festival Voix et Route Romane revient dans la région de Guebwiller le dimanche 13 septembre ! Il fera étape à Guebwiller et également à Murbach pour la première fois !

Concert épopée

Église Saint-Léger, Guebwiller

Ensemble Irini Invictæ, femmes miraculeuses

L’ensemble Irini renoue avec ses origines en revenant vers le répertoire marial du Moyen Âge. Loin d’une image désincarnée et diaphane, c’est au contraire l’image de saintes bacchantes qu’invictæ convoque. Ces invaincues emmènent les spectateurs dans un ailleurs, un Moyen Âge onirique, habité et possédé par des femmes qui jouent, qui bougent, qui dansent, sans frontières, sans corsets, sans académisme.

Pour sa première création pluridisciplinaire, Irini invite la danseuse et chorégraphe Faustine Aziyadé qui tisse un lien spatial avec le public et fait naître des tableaux avec les chanteuses celles-ci, tout en chantant Hildegarde de Bingen, Pérotin, le manuscrit de Chypre, Gautier de Coinci, le livre vermeil de Montserrat ou encore Sainte Kassia de Constantinople, utilisent leurs corps comme percussions, dessinent un langage parallèle à la musique qui vient dire en chairs l’amour transcendantal pour la “reine des cieux” et ses “entrailles bénies”. Invictæ est une ode à la liberté de créer, et une lettre d’amour au répertoire médiéval comme source d’inspiration inépuisable.

La distribution

Chloé Roussel, Sarah Lefeuvre, Lucile Bailly Gourevitch, mezzo-sopranos | Fanny Chatelain, Sarah Verrees,

Hélène Fauchère, altos | Faustine Aziyadé, danse & mise en mouvement | Lila Hajosi, direction .

14 Place du marché Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 80 61

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English :

The Voix et Route Romane festival returns to the Guebwiller region on Sunday, September 13! It will be stopping off in Guebwiller and also in Murbach for the first time!

L’événement Concert Voix et Route Romane Guebwiller a été mis à jour le 2026-06-07 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller