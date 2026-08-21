Informations pratiques

Guebwiller

Sciné-Fi Festival

Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

Le Sciné-Fi Festival réunit cinéma et culture geek pour un week-end riche en découvertes films, cosplay, stands, animations et invités du doublage vous attendent pour une immersion dans les univers de la science-fiction et de la pop culture.

Sciné-Fi Festival la convention geek débarque au cinéma !

Le Sciné-Fi Festival invite les passionnés de science-fiction et de culture geek à vivre trois jours de convention et deux nuits de cinéma. Films, stands, animations, cosplay et rencontres rythmeront ce rendez-vous dédié aux univers qui font rêver petits et grands.

Cette édition accueillera plusieurs invités d’honneur issus du monde du doublage. Philippe Peythieu et Véronique Augereau, célèbres voix françaises d’Homer et Marge Simpson, viendront à la rencontre du public. Donald Reignoux, voix française notamment de Spider-Man et Harold dans Dragons, sera également présent.

Une belle occasion de partager sa passion, de découvrir les stands de la convention, de croiser des cosplayers et de rencontrer des personnalités qui ont prêté leur voix à des personnages emblématiques.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de cinéma, de science-fiction, de pop culture et d’univers geek ! .

Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 54 88

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English :

The Scin%E9-Fi Festival brings together cinema and geek culture for a weekend full of discoveries: movies, cosplay, booths, activities, and voice acting guests await you for an immersive experience in the worlds of science fiction and pop culture.

L’événement Sciné-Fi Festival Guebwiller a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller