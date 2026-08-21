Découverte de la Neuenbourg, Château de la Neuenbourg, Guebwiller
samedi 19 septembre 2026 · Château de la Neuenbourg · Guebwiller
Informations pratiques
Découverte de la Neuenbourg 19 et 20 septembre Château de la Neuenbourg Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Découvrez en visite libre l’exposition permanente du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), ainsi que le parc paysager aux arbres remarquables.
Entrée libre.
Château de la Neuenbourg 3 Rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est 03 89 62 56 22 http://www.cc-guebwiller.fr Le château de la Neuenbourg est un lieu chargé d’histoire. Ancienne résidence des princes-abbés jusqu’à la Révolution française, il est devenu la première manufacture de la région de Guebwiller lors de la période industrielle. Construit entre 1338 et 1342, il a connu de nombreuses mésaventures (incendies, pillages et destructions). Transformé en villa bourgeoise par la famille Schlumberger dès les années 1820, il devint après la Seconde Guerre mondiale l’École normale des institutrices.
Depuis 2019, le château a été transformé en pôle culturel et touristique et accueille au sein de ses locaux le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, l’Institut européen des arts céramiques, ainsi que l’Office de tourisme. Parking à proximité.
Découvrez en visite libre l’exposition permanente du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) ainsi que le parc paysager aux arbres remarquables.
©service Pays d’Art et d’Histoire de Guebwiller
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