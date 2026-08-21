Les fouilles archéologiques de Saint-Léger, Église Saint-Léger, Guebwiller
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Léger · Guebwiller
Informations pratiques
Les fouilles archéologiques de Saint-Léger 19 et 20 septembre Église Saint-Léger Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
L’église Saint-Léger s’est réinventée plusieurs fois. Les fouilles menées de 1978 à 1981 ont révélé l’existence de trois églises successives, une carolingienne, une ottonienne, une romane, puis gothique. On a trouvé aussi plus de 70 sépultures. Découvrez ce lieu en visite libre et visites commentées grâce à l’Association Pastorale du Tourisme de Guebwiller.
Gratuit, sans inscription.
Église Saint-Léger 5 Pl. Saint-Léger, 68500 Guebwiller, France Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est
Une église réinventée plusieurs fois.
service Pays d’Art et d’Histoire- CCRG
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