Démonstration de calligraphies et enluminures, Église Saint-Léger, Guebwiller

Informations pratiques

Démonstration de calligraphies et enluminures Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Léger Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Pour les 28èmes Chemins d’Art Sacré, l’église Saint-Léger accueille l’exposition du maître calligraphe et enlumineur Frédéric Rebellato. Visites commentées et démonstrations sont au programme tout au long de la journée !

Gratuit, sans inscription.

Église Saint-Léger 5 Pl. Saint-Léger, 68500 Guebwiller, France Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est

Pour les 28èmes Chemins d’Art Sacré, l’église Saint-Léger accueille l’exposition du maître calligraphe et enlumineur Frédéric Rebellato. Visites commentées et démonstrations sont au programme tout au…

©Enluminure de Frédérique Rebelatto / Photo: E.Dufresne