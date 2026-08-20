Démonstration de calligraphies et enluminures, Église Saint-Léger, Guebwiller
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Léger · Guebwiller
Informations pratiques
Démonstration de calligraphies et enluminures Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Léger Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Pour les 28èmes Chemins d’Art Sacré, l’église Saint-Léger accueille l’exposition du maître calligraphe et enlumineur Frédéric Rebellato. Visites commentées et démonstrations sont au programme tout au long de la journée !
Gratuit, sans inscription.
Église Saint-Léger 5 Pl. Saint-Léger, 68500 Guebwiller, France Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est
Pour les 28èmes Chemins d’Art Sacré, l’église Saint-Léger accueille l’exposition du maître calligraphe et enlumineur Frédéric Rebellato. Visites commentées et démonstrations sont au programme tout au…
©Enluminure de Frédérique Rebelatto / Photo: E.Dufresne
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