Préservons le bois dans nos rues, 26 rue Jean Jaurès, Guebwiller
dimanche 20 septembre 2026 · 26 rue Jean Jaurès · Guebwiller
Informations pratiques
Préservons le bois dans nos rues Dimanche 20 septembre, 10h00 26 rue Jean Jaurès Collectivité européenne d’Alsace
tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Le bois occupe une place importante dans l’architecture traditionnelle de Guebwiller et se décline en une grande variété de formes et de styles. Nous vous proposons un circuit de deux heures pour partir à la découverte de cette particularité en voie de disparition que sont les balcons en bois.
Dans le cadre d’un circuit urbain de deux heures, accessible à tous, l’association Brigitte Schick propose de mettre en lumière l’importance du bois dans l’architecture traditionnelle de la ville de Guebwiller, souvent méconnue et sous-estimée.
Qu’il s’agisse de maisons anciennes ou plus contemporaines, les balcons ou Laube sculptés sont des éléments qui témoignent d’un savoir-faire artisanal ancien. Ils reflètent un héritage architectural toujours visible aujourd’hui, offrant une grande diversité de styles, du plus sobre au plus ornementé.
A travers cette promenade, l’association invite le public à observer et redécouvrir ces balcons en bois, parfois discrets mais essentiels à l’identité locale, tout en soulignant la nécessité de préserver ce patrimoine.
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Le bois occupe une place importante dans l’architecture traditionnelle de Guebwiller et se décline en une grande variété de formes et de styles. Nous vous proposons un circuit de deux heures pour à …
©Marc Paal
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