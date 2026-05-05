Comment draguer après 50 ans, Théâtre Trianon, Bordeaux

Comment draguer après 50 ans Samedi 20 mars 2027, 19h00 Théâtre Trianon Gironde

Tarif plein : 26 euros / Tarif réduit (- de 26 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA) : 20 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-20T19:00:00+01:00 – 2027-03-20T20:30:00+01:00

Fin : 2027-03-20T19:00:00+01:00 – 2027-03-20T20:30:00+01:00

Comment draguer après 50 ans

Une comédie à sketch pleine d’autodérision sur les rendez-vous amoureux… où tout peut basculer sur un malentendu !

Ici, pas de recettes miracles ni de leçons de drague, juste des personnages attachants et des situations plus loufoques les unes que les autres.

Des coachs perchés, des conseils foireux, des rencards qui dérapent… et des fous rires garantis.

Parce qu’au fond, quand on lâche prise, c’est souvent là que le miracle arrive !

Avec énergie et fantaisie, 2 comédiens endossent 14 rôles dans un enchaînement de situations tendres, parfois absurdes qui nous rappelle qu’en amour, rien n’est écrit.

Une comédie pétillante qui célèbre l’amour, les ratés… et le plaisir de recommencer, à tout âge.

Durée 1h15 / Tout public

À propos des comédiens :

-Frédéric Sandeau a été révélé par Philippe Bouvard dans les années 2000, et récemment vu dans La Belle Époque de Nicolas Bedos (serveur Jean-Claude aux côtés de Daniel Auteuil).

-Séverine Warneys, également sur scène, a joué en 2024 un rôle principal dans l’épisode En Chiens de Faïence (France 3 – série La Doc et le Véto).

-Leur sketch « Révélation magique » (France 2 – émission Bel et Bien) a dépassé 30 millions de vues sur les réseaux.

Théâtre Trianon 6 rue Franklin 33000 Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.56.20.13.20 [{« type »: « email », « value »: « contact@bordeauxtheatres.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.obillet.fr/comedie/comment-draguer-apres-50-ans »}] Standard téléphonique ouvert de 16h à 18h du mardi au samedi.

Une comédie à sketch pleine d’autodérision sur les rendez-vous amoureux… où tout peut basculer sur un malentendu ! Comédie

Théâtre Trianon