COMMENT GARDER L’ESPRIT FRAIS PENDANT LA CANICULE Montpellier
COMMENT GARDER L’ESPRIT FRAIS PENDANT LA CANICULE Montpellier samedi 20 juin 2026.
Montpellier
COMMENT GARDER L’ESPRIT FRAIS PENDANT LA CANICULE
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Découvrez comment la sagesse bouddhiste nous offre des outils intérieurs pour rester serein et apaisé malgré l’agitation extérieure. Ce stage propose des méditations concrètes pour rafraîchir notre esprit et transformer les inconforts en opportunités de croissance. Une parenthèse de calme pour traverser l’été avec légèreté.
Samedi 20 juin | 10h-11h15 11h45-13h
Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.
Découvrez comment la sagesse bouddhiste nous offre des outils intérieurs pour rester serein et apaisé malgré l’agitation extérieure. Ce stage propose des méditations concrètes pour rafraîchir notre esprit et transformer les inconforts en opportunités de croissance. Une parenthèse de calme pour traverser l’été avec légèreté.
Réservation Réservation sur notre site ou sur place au 15 rue du faubourg boutonnet.
Tarifs 20€ (18€ réduit). Personne n’est refusé par manque de moyens .
15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org
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English : COMMENT GARDER L’ESPRIT FRAIS PENDANT LA CANICULE
Discover how Buddhist wisdom offers us inner tools to remain serene and calm despite external turmoil. This workshop offers concrete meditations to refresh our minds and transform discomforts into opportunities for growth. An interlude of calm to get us through the summer in a light-hearted way.
L’événement COMMENT GARDER L’ESPRIT FRAIS PENDANT LA CANICULE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER
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