Comment le vivant peut-il inspirer nos façons d’aménager et de restaurer les milieux marins ? Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Informations pratiques

Parmi

les outils d’aménagement côtier destinés à la gestion des milieux marins,

les récifs artificiels : initiés au Japon dès le XVIIᵉ siècle pour soutenir les

ressources halieutiques, ils sont implantés en France métropolitaine depuis

1968. Une cinquantaine de projets ont depuis vu le jour, principalement en

Méditerranée et en outre-mer. Conçus comme des aménagements pleinement intégrés

à leur environnement, ces habitats artificiels offrent des refuges à la faune

et à la flore tout en contribuant au bon fonctionnement des écosystèmes

côtiers.

À

partir d’exemples menés en France et à l’international, cette rencontre

permettra de découvrir le potentiel de ces solutions bio-inspirées face à

l’érosion de la biodiversité et au changement climatique, tout en interrogeant

les conditions de leur réussite ; car leur efficacité dépend aussi des

usages, de la gouvernance et de notre capacité collective à repenser notre

relation au littoral et aux ressources marines.

Sylvain

Pioch est docteur en

géographie et aménagement, ingénieur écologue (AFIE) et maître de

conférences au sein du Laboratoire de géographie et d’aménagement de

Montpellier (LAGAM) à l’Université de Montpellier Paul-Valéry. Il

travaille sur l’évaluation des impacts des aménagements côtiers,

l’écoconception des infrastructures maritimes et la réparation écologique des

milieux marins. Engagé dans le dialogue entre recherche et société, il a

notamment organisé en 2023 un forum citoyen à Marseillan consacré aux effets du

changement climatique sur le littoral.

Qu’est-ce que l’ingénierie écologique ? Que recouvrent l’éco-conception et les solutions fondées sur la nature (nature-based solutions, NBS) ? Quels sont leurs bénéfices et leurs limites ? Chercheur spécialiste de l’ingénierie écologique appliquée au littoral, Sylvain Pioch présente des techniques inspirées du vivant pour préserver et restaurer les écosystèmes marins : transplantation d’espèces, conception d’habitats artificiels, choix de matériaux et d’infrastructures maritimes qui favorisent le retour de la biodiversité.

Le samedi 03 octobre 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Réservation auprès de la bibliothèque au 01 44 90 75 45.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T12:30:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr



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