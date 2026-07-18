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Comment le vivant peut-il inspirer nos façons d’aménager et de restaurer les milieux marins ? Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Jean d'Ormesson · Paris

Comment le vivant peut-il inspirer nos façons d’aménager et de restaurer les milieux marins ? Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Jean d'Ormesson
Adresse
3 rue de Lisbonne
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation auprès de la bibliothèque au 01 44 90 75 45.</p>

Parmi
les outils d’aménagement côtier destinés à la gestion des milieux marins,
les récifs artificiels : initiés au Japon dès le XVIIᵉ siècle pour soutenir les
ressources halieutiques, ils sont implantés en France métropolitaine depuis
1968. Une cinquantaine de projets ont depuis vu le jour, principalement en
Méditerranée et en outre-mer. Conçus comme des aménagements pleinement intégrés
à leur environnement, ces habitats artificiels offrent des refuges à la faune
et à la flore tout en contribuant au bon fonctionnement des écosystèmes
côtiers.

À
partir d’exemples menés en France et à l’international, cette rencontre
permettra de découvrir le potentiel de ces solutions bio-inspirées face à
l’érosion de la biodiversité et au changement climatique, tout en interrogeant
les conditions de leur réussite ; car leur efficacité dépend aussi des
usages, de la gouvernance et de notre capacité collective à repenser notre
relation au littoral et aux ressources marines.

Sylvain
Pioch est docteur en
géographie et aménagement, ingénieur écologue (AFIE) et maître de
conférences au sein du Laboratoire de géographie et d’aménagement de
Montpellier (LAGAM) à l’Université de Montpellier Paul-Valéry. Il
travaille sur l’évaluation des impacts des aménagements côtiers,
l’écoconception des infrastructures maritimes et la réparation écologique des
milieux marins. Engagé dans le dialogue entre recherche et société, il a
notamment organisé en 2023 un forum citoyen à Marseillan consacré aux effets du
changement climatique sur le littoral.

Qu’est-ce que l’ingénierie écologique ? Que recouvrent l’éco-conception et les solutions fondées sur la nature (nature-based solutions, NBS) ? Quels sont leurs bénéfices et leurs limites ? Chercheur spécialiste de l’ingénierie écologique appliquée au littoral, Sylvain Pioch présente des techniques inspirées du vivant pour préserver et restaurer les écosystèmes marins : transplantation d’espèces, conception d’habitats artificiels, choix de matériaux et d’infrastructures maritimes qui favorisent le retour de la biodiversité.
Le samedi 03 octobre 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit

Réservation auprès de la bibliothèque au 01 44 90 75 45.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T12:30:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne  75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr


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