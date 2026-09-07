Comment s’habillaient les enfants alréens il y a 100 ans ?, Église Saint-Gildas, Auray

Informations pratiques

Comment s’habillaient les enfants alréens il y a 100 ans ? 18 – 20 septembre Église Saint-Gildas Morbihan

Départ à l’église Saint-Gildas, place Gabriel Deshaye.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:30:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T22:00:00+02:00

En mai 2026, les élèves de CM1 de l’école publique alréenne Les Rives du Loch ont appris comment les enfants alréens s’habillaient au début du 20e s. Ils partagent leurs connaissances en concevant un parcours Baludik illustré de photographies d’époque.

Belle balade en famille !

Église Saint-Gildas 3 Pl. Gabriel Deshayes, 56400 Auray, France Auray 56400 Morbihan Bretagne L’église paroissiale Saint-Gildas d’Auray a été construite en 1623 sur les plans de Gilles Monsay, architecte de Port-Louis. Elle porte la date de 1636 sur les trois pignons et a été consacrée en 1641. Le clocher, achevé en 1663, fut abattu et reconstruit en 1832. L’ensemble de l’édifice est homogène et sobre. Le retable du maître-autel a été édifié en 1657 par l’architecte lavallois Olivier Martinet.

Journées Européennes du patrimoine

© Archives municipales d’Auray, 4Fi109.