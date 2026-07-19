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AGENDA · Auray

JEP Visite guidée Le Mausolée de Cadoudal Auray

samedi 19 septembre 2026 · Auray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Kerléano
Ville
56400 Auray
Département
Morbihan
Tarif

Auray

JEP Visite guidée Le Mausolée de Cadoudal

Kerléano Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

A 11h, 15h et 17h

En 1823, les Bretons du Morbihan décident de consacrer un mausolée à la mémoire de Georges Cadoudal, chef de la chouannerie bretonne né à Kerléano, et de son compagnon d’armes, Mercier la Vendée. L’ouvrage de style néo-classique est classé au titre des Monuments Historiques.

Rendez-vous Allée du Mausolée (Kerléano)

Visite inaccessible aux PMR

Livret de présentation de l’édifice en braille   .

Kerléano Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32 

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English :

L’événement JEP Visite guidée Le Mausolée de Cadoudal Auray a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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