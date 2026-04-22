Compagnie Leïla Ka Création 2026 Théâtre de l’Esplanade Draguignan
Compagnie Leïla Ka Création 2026 Théâtre de l’Esplanade Draguignan dimanche 29 novembre 2026.
Draguignan
Compagnie Leïla Ka Création 2026
Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 17:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Huit femmes puissantes pour une danse explosive. La création 2026 de Leïla Ka dé-corsète les corps, libère les énergies, et affirme la force de celles qui jamais ne renoncent.
.
Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@palaisdesfestivals.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Company Leïla Ka created in 2026
Eight powerful women in explosive dance. Leïla Ka’s 2026 creation strips the body of constraints, liberates energy, and asserts the strength of those who never give up.
L’événement Compagnie Leïla Ka Création 2026 Draguignan a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique Var Tourisme
À voir aussi à Draguignan (Var)
- C’est si simple l’amour THEATRE DE L’ESPLANADE Draguignan 28 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, CA Dracénie Provence Verdon Agglomération, Draguignan 1 mai 2026
- Luca Sestak Trio THEATRE DE L’ESPLANADE Draguignan 7 mai 2026
- Les Roches Rouges, Musée des Beaux-arts de Draguignan, Draguignan 23 mai 2026
- Nuit Européenne des musées 2026, Musée du Canon et des Artilleurs, Draguignan 23 mai 2026