Compagnie Leïla Ka Création 2026 Théâtre de l’Esplanade Draguignan

Draguignan

Compagnie Leïla Ka Création 2026

Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 17:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Huit femmes puissantes pour une danse explosive. La création 2026 de Leïla Ka dé-corsète les corps, libère les énergies, et affirme la force de celles qui jamais ne renoncent.

.

Théâtre de l’Esplanade Boulevard Clemenceau Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@palaisdesfestivals.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Company Leïla Ka created in 2026

Eight powerful women in explosive dance. Leïla Ka’s 2026 creation strips the body of constraints, liberates energy, and asserts the strength of those who never give up.

L’événement Compagnie Leïla Ka Création 2026 Draguignan a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence de Développement Touristique Var Tourisme