Chartres

Compétition Street Fishing à Chartres

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Avis aux passionnés de pêche urbaine ! Nous vous donnons rendez-vous à Chartres pour une compétition 100 % du bord, sur plus de 5 km de berges de l’Eure.Familles

Que vous soyez compétiteur aguerri ou simple amateur de sensations, venez tester vos compétences dans un cadre unique, au cœur de la ville.

Stratégie, précision et connaissance du milieu seront vos meilleurs alliés pour tenter de décrocher la victoire.

Places limitées, ne tardez pas à vous inscrire ! 20 .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Calling all urban fishing enthusiasts! We look forward to seeing you in Chartres for a 100% shore-based competition, on over 5 km of the banks of the River Eure.

L’événement Compétition Street Fishing à Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-05-23 par Eure-et-Loir Tourisme