COMPLET Ateliers d’initiation à la boulangerie pour enfants, Syndicat des Boulangers du Grand Paris, Paris

Informations pratiques

COMPLET Ateliers d’initiation à la boulangerie pour enfants Samedi 19 septembre, 09h00 Syndicat des Boulangers du Grand Paris Paris

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Syndicat des Boulangers du Grand Paris ouvrira exceptionnellement les portes de son siège historique, situé au cœur de Paris, le samedi 19 septembre, pour une journée immersive dédiée à la découverte des métiers de la boulangerie et de la pâtisserie artisanales.

Fondé en 1801, le Syndicat des Boulangers du Grand Paris est l’une des plus anciennes organisations professionnelles artisanales françaises. Héritier de plus de deux siècles d’histoire, il accompagne l’évolution des métiers de la boulangerie-pâtisserie tout en veillant à la préservation et à la transmission des savoir-faire artisanaux qui font la richesse du patrimoine français. Son engagement s’inscrit notamment dans la valorisation de la culture de la baguette de pain et des savoir-faire artisanaux de la boulangerie, inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Le samedi 19 septembre, les enfants sont invités à participer gratuitement à un parcours pédagogique et participatif spécialement conçu pour eux. Par petits groupes, les participants découvriront les différents métiers de la boulangerie-pâtisserie à travers une série d’ateliers animés par des professionnels du secteur. Des supports pédagogiques viendront compléter le parcours afin de favoriser la compréhension et l’interactivité.

Au programme :

• Visite guidée des locaux, ponctuée de fresques et d’outils anciens pour découvrir l’histoire de la boulangerie ;

• Façonnage du pain pour s’initier aux gestes des artisans boulangers ;

• Fabrication de cookies, de la préparation à la cuisson ;

• Découverte des techniques de décoration en chocolat ;

• Initiation snacking pour comprendre les bases d’une alimentation équilibrée ;

• Jeu de rôle pour explorer les métiers de la vente en boulangerie de façon amusante et interactive.

À travers cette initiative, le Syndicat des Boulangers du Grand Paris souhaite faire découvrir au grand public un patrimoine vivant, social et culturel, tout en suscitant l’intérêt des jeunes générations pour les métiers de la boulangerie-pâtisserie artisanales.

Syndicat des Boulangers du Grand Paris 7 quai d’Anjou 75004 Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France 0143252820 https://boulangersdugrandparis.com/ [{« type »: « phone », « value »: « -« }] Le Syndicat Patronal de la Boulangerie a vu le jour à Paris en 1801. Initialement installé dans le 3ᵉ arrondissement, il a déménagé plusieurs fois avant de s’établir en 1827 rue Neuve Saint-Paul (actuelle rue Saint-Paul) dans le 4ᵉ arrondissement. C’est là qu’est née la Boulangerie Commune, une filiale du syndicat mise en place afin notamment de mettre son unique four à disposition de ses adhérents, lorsque ceux-ci pour une raison quelconque ne pouvaient cuire chez eux.

Avec l’essor du syndicat, un espace plus vaste devient nécessaire. En 1843, l’un des administrateurs, Mr Tixier, acquiert un bâtiment au 7 quai d’Anjou (75004), où des aménagements sont entrepris, notamment la construction de quatre premiers fours en 1845.

Le décret du 22 juin 1863 transforme en profondeur le commerce du pain en France, instaurant la liberté de la boulangerie : chacun fut libre de fabriquer et de transporter ses produits. L’ancienne organisation céda la place à une association syndicale établie sur une base beaucoup plus large, qui prit la dénomination de « Société Civile pour l’Exploitation de la Boulangerie Commune de Paris ». Entre temps fut fondée l’Union Syndicale du Commerce et de l’Industrie, une association similaire sous le titre de « Chambre Syndicale de la Boulangerie de Paris ». Le syndicat évolue et devient en 1885 le Syndicat de la Boulangerie de Paris, en conformité avec la loi de 1884 sur les syndicats professionnels. Jusqu’aux années 1950, l’activité boulangère continue sur place.

À la fin du XIXᵉ siècle, le syndicat modernise ses services en créant un laboratoire de panification (1888) pour analyser les farines et un laboratoire d’analyses chimiques (1893) pour contrôler les matières premières. Des expériences sont menées sur l’utilisation de nouveaux combustibles et des cours gratuits sont mis en place pour soutenir les artisans.

En 2004, un vaste fournil est réaménagé pour accueillir des formations professionnelles, visant à préserver et transmettre le savoir-faire boulanger. Cinq ans plus tard, en 2009, un laboratoire de pâtisserie voit le jour. Ces deux lieux, dotés de matériels dernière génération, permettent d’accueillir apprentis, personnes en reconversion professionnelle, Compagnons du Devoir itinérants, partenaires…

En 2015, le syndicat adopte une nouvelle identité et devient le Syndicat des Boulangers du Grand Paris, représentant les artisans des quatre départements de la région : Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Hauts-de-Seine.

Depuis 2021, l’association L’Épiphanie met en place des concours au Syndicat pour promouvoir l’excellence boulangère dans cet espace dédié aux artisans boulangers du Grand Paris.

Aujourd’hui, le syndicat joue un rôle essentiel non seulement dans la défense des boulangers et la promotion du métier, mais aussi dans l’accompagnement des artisans sur les aspects juridiques, réglementaires et sociaux, contribuant ainsi à la préservation d’un artisanat ancré au cœur du patrimoine culturel et social. Métro 7 : Sully Morland ou Pont Marie

Métro 1 : Saint-Paul

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Syndicat des Boulangers du Grand Paris ouvrira exceptionnellement les portes de son siège historique, situé au cœur de Paris, le samedi 19 pour…

©ChatGPT