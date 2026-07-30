[COMPLET] Danse Noé Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

[COMPLET] Danse Noé

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-12 11:00:00

fin : 2027-05-12

Date(s) :

2027-05-12

Installé sur les quatre côtés d’une scène carrée, le public est invité à découvrir à travers les yeux d’une maîtresse (qui est aussi maman), les jeux de pouvoir et de domination qui se trament dès le plus jeune âge dans la cour. Grâce à la danse, l’acrobatie et la manipulation de petites figurines très expressives, elle nous plonge avec légèreté et poésie au cœur d’enjeux profonds et universels. Et, s’ils assistent à la même partition chorégraphique, enfants et adultes ne vivront pas tout à fait le même spectacle une histoire douce et ludique est contée aux premiers, alors que les seconds sont invités à pousser plus loin la réflexion par la lecture d’un texte projeté au sol… parce que petits et grands sont tous concernés à leur manière !

Durée 35 min

A partir de 3 ans

Réservation obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : [COMPLET] Danse Noé

L’événement [COMPLET] Danse Noé Le Havre a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie