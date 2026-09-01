COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite de la chambre de Marcel Proust Jardins du Casino Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite de la chambre de Marcel Proust

Jardins du Casino Grand Hôtel Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:45:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le Grand Hôtel de Cabourg est ravi d’ouvrir ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine pour un moment suspendu, à la découverte d’un lieu d’exception La Chambre 414, qui fut la chambre de Marcel Proust de 1907 à 1914.

Le Grand Hôtel de Cabourg est ravi d’ouvrir ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine pour un moment suspendu, à la découverte d’un lieu d’exception La Chambre 414, qui fut la chambre de Marcel Proust de 1907 à 1914.

À cette occasion, la chambre 414 sera accessible le samedi 19 et le dimanche 20 septembre. Des visites intimistes vous sont proposées, chacune d’une durée de trente minutes, afin de vous offrir une découverte privilégiée de ce lieu emblématique chargé d’histoire.

Inscription obligatoire par téléphone ou par e-mail, auprès du Grand Hôtel de Cabourg. .

Jardins du Casino Grand Hôtel Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 91 01 79 h1282@accor.com

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English : COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite de la chambre de Marcel Proust

The Grand Hôtel de Cabourg is delighted to open its doors for the European Heritage Days, offering a moment to step back in time and discover an exceptional place: Room 414, which was Marcel Proust’s room from 1907 to 1914.

L’événement COMPLET Journées Européennes du Patrimoine Visite de la chambre de Marcel Proust Cabourg a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cabourg