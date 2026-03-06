Présentation de la saison culturelle 2026/2027 Sall’In Cabourg

Cabourg

Présentation de la saison culturelle 2026/2027

Sall’In 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-13

La saison culturelle débute en beauté à Cabourg ! Une soirée placée sous le signe de la découverte et du spectacle, avec la présentation des temps forts à venir théâtre, musique, humour, expositions… une programmation riche et variée qui promet de beaux moments.

La saison culturelle débute en beauté à Cabourg ! Une soirée placée sous le signe de la découverte et du spectacle, avec la présentation des temps forts à venir théâtre, musique, humour, expositions… une programmation riche et variée qui promet de beaux moments.

Un avant-goût enthousiasmant d’une saison haute en couleurs !

Sur inscription auprès de l’office de tourisme à partir du 17 août. .

Sall’In 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

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English : Présentation de la saison culturelle 2026/2027

Presentation of the 2025/2026 cultural season

L’événement Présentation de la saison culturelle 2026/2027 Cabourg a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cabourg