Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Présentation de la saison culturelle 2026/2027 Sall’In Cabourg

Présentation de la saison culturelle 2026/2027 Sall’In Cabourg dimanche 13 septembre 2026.

Lieu : Sall'In

Adresse : 43 Avenue de l'Hippodrome

Ville : 14390 Cabourg

Département : Calvados

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Cabourg

Présentation de la saison culturelle 2026/2027

Sall’In 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:00:00
fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :
2026-09-13

La saison culturelle débute en beauté à Cabourg ! Une soirée placée sous le signe de la découverte et du spectacle, avec la présentation des temps forts à venir théâtre, musique, humour, expositions… une programmation riche et variée qui promet de beaux moments.
La saison culturelle débute en beauté à Cabourg ! Une soirée placée sous le signe de la découverte et du spectacle, avec la présentation des temps forts à venir théâtre, musique, humour, expositions… une programmation riche et variée qui promet de beaux moments.

Un avant-goût enthousiasmant d’une saison haute en couleurs !

Sur inscription auprès de l’office de tourisme à partir du 17 août.   .

Sall’In 43 Avenue de l’Hippodrome Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00  tourisme@cabourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Présentation de la saison culturelle 2026/2027

Presentation of the 2025/2026 cultural season

L’événement Présentation de la saison culturelle 2026/2027 Cabourg a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Cabourg

À voir aussi à Cabourg (Calvados)