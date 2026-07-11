Conférence sur la Normandie Domitys Le Carrousel Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Conférence sur la Normandie

Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:30:00

fin : 2026-09-17 16:00:00

Date(s) :

2026-09-17

La Résidence Domitys propose une conférence consacrée à la Normandie, animée par M. Régnier ! Cette présentation invitera à (re)découvrir les paysages, le patrimoine, les traditions et l’identité de cette région riche d’histoire. Un voyage captivant au cœur de la Normandie, ponctué d’anecdotes

La Résidence Domitys propose une conférence consacrée à la Normandie, animée par M. Régnier ! Cette présentation invitera à (re)découvrir les paysages, le patrimoine, les traditions et l’identité de cette région riche d’histoire. Un voyage captivant au cœur de la Normandie, ponctué d’anecdotes et de découvertes.

Pour prolonger ce moment, un quiz permettra de tester ses connaissances avant une démonstration de patois normand, pleine de saveur et d’authenticité.

Réservé aux adultes. Sur inscription. .

Domitys Le Carrousel 4 Avenue André Thiers Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 28 86 00

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English : Conférence sur la Normandie

The Résidence Domitys is offering a talk on Normandy, hosted by Mr Régnier! This presentation will invite you to (re)discover the landscapes, heritage, traditions and identity of this region rich in history. A captivating journey to the heart of Normandy, punctuated by anecdotes…

L’événement Conférence sur la Normandie Cabourg a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cabourg