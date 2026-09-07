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COMPLET Rythmes et comptines, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Pablo Neruda · Pessac

COMPLET Rythmes et comptines, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Pablo Neruda
Adresse
16 bis All. des Mimosas, Pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

COMPLET Rythmes et comptines Samedi 26 septembre, 10h30, 11h15 Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T11:15:00+02:00 – 2026-09-26T11:45:00+02:00

Un atelier d’éveil où les tout-petits écoutent des sons, des mots en comptines, se familiarisent avec les rythmes et manipulent eux-mêmes quelques instruments (maracas, petites percussions, cymbales, flûtiau…).

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 20 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d’un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.
Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire
Animé par Hélène de l’association Musique à tout âge

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