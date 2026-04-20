COMPLET Sorties 123Nature Fleurs du jardin au bouquet la ferme du ruisseau Audincourt
COMPLET Sorties 123Nature Fleurs du jardin au bouquet la ferme du ruisseau Audincourt jeudi 27 août 2026.
Audincourt
COMPLET Sorties 123Nature Fleurs du jardin au bouquet
la ferme du ruisseau 64 Rue de Belfort Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00
Date(s) :
2026-08-27
COMPLET Dans le cadre des sorties 1, 2, 3… Nature !, vivez un moment en famille au plus près des fleurs avec l’atelier famille Fleurs du jardin au bouquet.
De la terre au vase, découvrez les coulisses de la production florale à la Ferme du Ruisseau. Après une immersion dans les cultures, place à la cueillette puis à la création de votre propre bouquet, à emporter avec vous. Une expérience sensorielle et créative pour petits et grands.
À la Ferme du Ruisseau, 64 bis rue de Belfort à Audincourt, animation proposée par la Ferme du Ruisseau
Réservation obligatoire sur https://reservation.agglo-montbeliard.fr/ .
la ferme du ruisseau 64 Rue de Belfort Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : COMPLET Sorties 123Nature Fleurs du jardin au bouquet
L’événement COMPLET Sorties 123Nature Fleurs du jardin au bouquet Audincourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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