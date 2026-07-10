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AGENDA · Audincourt

LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau Tiers lieu le Cinq Audincourt

samedi 3 octobre 2026 · Tiers lieu le Cinq · Audincourt

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Tiers lieu le Cinq
Adresse
5 Rue Louis Pasteur
Ville
25400 Audincourt
Département
Doubs
Tarif

Audincourt

LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau

Tiers lieu le Cinq 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

La Bonne aventure, Ana Blativskaya on the road parAnne-Gaël GAUDUCHEAU

Après Londres, Tokyo, Paris, New York, Genève, Ana Blavatskaya fait exceptionnellement halte chez vous ! Dompteuse de tables, tourneuse d’esprits, en contact permanent avec les mondes parallèles, la Divine Voyante lit entre les lignes du temps et de l’espace. Venez avec vos questions elle y répond dans la langue des esprits celle de contes, des chansons, des énigmes ou des devinettes…puisse votre cœur y trouver son inspiration. 

Durée 1h
@ tout public

Réservation sur HelloAsso Tiers lieu LeCinq Audincourt
Programmation Les contes qui dépotent initiée par A la lueur des Contes   .

Tiers lieu le Cinq 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66  alalueurdescontes@laposte.net

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English : LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau

L’événement LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau Audincourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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