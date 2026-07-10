LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau Tiers lieu le Cinq Audincourt

Informations pratiques

Audincourt

LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau

Tiers lieu le Cinq 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

La Bonne aventure, Ana Blativskaya on the road parAnne-Gaël GAUDUCHEAU

Après Londres, Tokyo, Paris, New York, Genève, Ana Blavatskaya fait exceptionnellement halte chez vous ! Dompteuse de tables, tourneuse d’esprits, en contact permanent avec les mondes parallèles, la Divine Voyante lit entre les lignes du temps et de l’espace. Venez avec vos questions elle y répond dans la langue des esprits celle de contes, des chansons, des énigmes ou des devinettes…puisse votre cœur y trouver son inspiration.

Durée 1h

@ tout public

Réservation sur HelloAsso Tiers lieu LeCinq Audincourt

Programmation Les contes qui dépotent initiée par A la lueur des Contes .

Tiers lieu le Cinq 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net

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English : LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau

L’événement LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau Audincourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD