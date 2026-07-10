LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau Tiers lieu le Cinq Audincourt
samedi 3 octobre 2026 · Tiers lieu le Cinq · Audincourt
Informations pratiques
Audincourt
LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau
Tiers lieu le Cinq 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
La Bonne aventure, Ana Blativskaya on the road parAnne-Gaël GAUDUCHEAU
Après Londres, Tokyo, Paris, New York, Genève, Ana Blavatskaya fait exceptionnellement halte chez vous ! Dompteuse de tables, tourneuse d’esprits, en contact permanent avec les mondes parallèles, la Divine Voyante lit entre les lignes du temps et de l’espace. Venez avec vos questions elle y répond dans la langue des esprits celle de contes, des chansons, des énigmes ou des devinettes…puisse votre cœur y trouver son inspiration.
Durée 1h
@ tout public
Réservation sur HelloAsso Tiers lieu LeCinq Audincourt
Programmation Les contes qui dépotent initiée par A la lueur des Contes .
Tiers lieu le Cinq 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net
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English : LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau
L’événement LA BONNE AVENTURE, ANA ON THE ROAD par AG Gauducheau Audincourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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