Exposition Biennale de Bonsaï 2026 à Audincourt La Filature Audincourt
Exposition Biennale de Bonsaï 2026 à Audincourt La Filature Audincourt samedi 19 septembre 2026.
Audincourt
Exposition Biennale de Bonsaï 2026 à Audincourt
La Filature 15 Allée de la Filature Audincourt Doubs
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition Biennale de Bonsaï 2026 à Audincourt
Les 19 et 20 septembre 2026, la Filature d’Audincourt accueille la 13ᵉ édition de la Biennale de Bonsaï, organisée par l’ASCAP Bonsaï Club. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés comme pour les curieux, placé cette année sous le thème poétique Le souffle des légendes .
Sur près de 1 000 m², partez à la découverte de plus de 80 bonsaïs d’exception, issus de collections françaises et suisses, présentés en concours pour mettre en lumière toute la finesse et l’élégance de cet art végétal. Tout au long du week-end, les membres de l’ASCAP Bonsaï Club proposeront des visites guidées pour mieux comprendre l’histoire, les techniques et la symbolique de ces arbres miniatures fascinants.
Cette édition met également à l’honneur l’univers de l’artiste chinoise Sishi Zhu, invitée d’honneur, qui dévoilera un espace dédié mêlant calligraphie, poésie et interprétation contemporaine des grandes légendes chinoises. Une immersion artistique entre tradition et modernité.
Autre temps fort la présence de l’Association Française de Suiseki, qui exposera une remarquable collection de pierres de contemplation, véritables sculptures naturelles évoquant paysages et formes imaginaires.
Une vingtaine de professionnels et passionnés seront aussi présents producteurs de bonsaïs, potiers, outilleurs, libraires spécialisés et artisans, pour échanger, partager leur savoir-faire et faire découvrir cet univers unique.
Une exposition vivante, inspirante et conviviale, à découvrir en famille ou entre amis pour un véritable voyage au cœur de l’art du bonsaï.
Rendez-vous les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, de 10 h à 18 h, à la Filature d’Audincourt. .
La Filature 15 Allée de la Filature Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 95 24 24
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English : Exposition Biennale de Bonsaï 2026 à Audincourt
L’événement Exposition Biennale de Bonsaï 2026 à Audincourt Audincourt a été mis à jour le 2026-05-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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