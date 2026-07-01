Projection en plein air du film LE ROBOT SAUVAGE Centre Social Champs-Montants Audincourt
vendredi 24 juillet 2026 · Centre Social Champs-Montants · Audincourt
Informations pratiques
Audincourt
Projection en plein air du film LE ROBOT SAUVAGE
Centre Social Champs-Montants 72 Avenue du 8 Mai Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24 23:10:00
Date(s) :
2026-07-24
Projection en plein air du film LE ROBOT SAUVAGE de Chris Sanders.
Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec le centre social MJC St Exupéry.
2024 | 1h40 | animation | + 6 ans
Le Robot Sauvage suit l’incroyable épopée d’un robot l’unité ROZZUM 7134 alias “Roz” qui après avoir fait naufrage sur une île déserte doit apprendre à s’adapter à un environnement hostile en nouant petit à petit des relations avec les animaux de l’île. Elle finit par adopter le petit d’une oie, un oison, qui se retrouve orphelin. .
Centre Social Champs-Montants 72 Avenue du 8 Mai Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 91 10 85 contact@centre-image.org
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English : Projection en plein air du film LE ROBOT SAUVAGE
L’événement Projection en plein air du film LE ROBOT SAUVAGE Audincourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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