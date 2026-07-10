LE CHAT MALCOMMODE LA DEMOISELLE par AG Gauducheau Ferme du ruisseau Audincourt
samedi 3 octobre 2026 · Ferme du ruisseau · Audincourt
Informations pratiques
Audincourt
LE CHAT MALCOMMODE LA DEMOISELLE par AG Gauducheau
Ferme du ruisseau 64 Rue de Belfort Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le Chat Malcommode et la Demoiselle Hirondelle par Anne-Gaël Gauducheau
Une histoire d’amour impossible, dans un Brésil imaginaire.
Dans un jardin de Bahia, un chat et une hirondelle deviennent amis, envers et contre tout. Une fable brésilienne, des chansons, des devinettes, pour le plus grand plaisir des petites et grandes oreilles !
Durée : 50 min
@ tout public dès 5 ans
Le spectacle sera suivi d’une fête de la courge avec visite, dégustation et vente des produits de la ferme.
Pas de réservatioon, participation libre
Programmation Les contes qui dépotent initiée par A la lueur des Contes .
Ferme du ruisseau 64 Rue de Belfort Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net
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English : LE CHAT MALCOMMODE LA DEMOISELLE par AG Gauducheau
L’événement LE CHAT MALCOMMODE LA DEMOISELLE par AG Gauducheau Audincourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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