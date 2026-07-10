LE CHAT MALCOMMODE LA DEMOISELLE par AG Gauducheau Ferme du ruisseau Audincourt

Informations pratiques

Audincourt

LE CHAT MALCOMMODE LA DEMOISELLE par AG Gauducheau

Ferme du ruisseau 64 Rue de Belfort Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Chat Malcommode et la Demoiselle Hirondelle par Anne-Gaël Gauducheau

Une histoire d’amour impossible, dans un Brésil imaginaire.

Dans un jardin de Bahia, un chat et une hirondelle deviennent amis, envers et contre tout. Une fable brésilienne, des chansons, des devinettes, pour le plus grand plaisir des petites et grandes oreilles !

Durée : 50 min

@ tout public dès 5 ans

Le spectacle sera suivi d’une fête de la courge avec visite, dégustation et vente des produits de la ferme.

Pas de réservatioon, participation libre

Programmation Les contes qui dépotent initiée par A la lueur des Contes .

Ferme du ruisseau 64 Rue de Belfort Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net

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English : LE CHAT MALCOMMODE LA DEMOISELLE par AG Gauducheau

L’événement LE CHAT MALCOMMODE LA DEMOISELLE par AG Gauducheau Audincourt a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD