Sorties 123 Nature conférence Le paléoclimat La sportive salle de conférence n5 Audincourt
Sorties 123 Nature conférence Le paléoclimat La sportive salle de conférence n5 Audincourt jeudi 15 octobre 2026.
Audincourt
Sorties 123 Nature conférence Le paléoclimat
La sportive salle de conférence n5 22B Rue de Champagne Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15 22:00:00
Date(s) :
2026-10-15
Conférence Le paléoclimat
L’évolution du climat depuis la formation de la Terre 4,5 milliards d’années de bouleversements passionnants à découvrir.
Cette conférence est proposée dans le cadre des sorties 123 Nature de Pays de Montbéliard Agglomération.
Organisée par La Sportive d’Audincourt, elle est accessible sur réservation obligatoire.
Rendez-vous
De 20 h à 22 h
À La Sportive (salle n°5)
22 bis rue de Champagne Audincourt .
La sportive salle de conférence n5 22B Rue de Champagne Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 78 35 julie.bassand@agglo-montbeliard.fr
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English : Sorties 123 Nature conférence Le paléoclimat
L’événement Sorties 123 Nature conférence Le paléoclimat Audincourt a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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