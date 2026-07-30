[COMPLET] Théâtre Kevin Théâtre des Bains Douches Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

[COMPLET] Théâtre Kevin

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 20:00:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-28 2027-01-29

Pour la première fois, Le Volcan accueille la compagnie Chantal et Bernadette, soit Arnaud Hoedt et Jérôme Piron. Deux anciens professeurs devenus comédiens et metteurs en scène. Ensemble, ils créent le spectacle interactif Kevin et nous instruisent sur l’école en Belgique et en France. Ils sont au regret de nous annoncer que nos écoles ont tendance à creuser les inégalités.

À la mise en scène vive et au propos rigoureusement documenté, Jérôme et Arnaud racontent, en posant des questions au public et en le soumettant à l’épreuve des faits, comment Kevin, un de leurs anciens élèves, a été le modèle parfait de ce système en échec. Et Kevin s’avère être une porte d’entrée sur le monde de l’école dans ses moindres détails, qu’il s’agisse de son histoire, de ses rouages ou de ses effets. Ils transforment alors une démarche scientifique en un geste artistique pour nous apprendre ce que, précisément, nous n’avons pas appris à l’école.

A partir de 14 ans

Durée 1h20

Inscription obligatoire .

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : [COMPLET] Théâtre Kevin

L’événement [COMPLET] Théâtre Kevin Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie