[COMPLET] Théâtre L’art d’avoir toujours raison Théâtre des Bains Douches Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

[COMPLET] Théâtre L’art d’avoir toujours raison

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien . C’est sur les mots de la politologue Hannah Arendt que la compagnie Cassandre s’appuie pour L’art d’avoir toujours raison. Devant nous, deux chercheurs du GIRAFE le Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Accession aux Fonctions Électorales. Armés de leur ordinateur, de leur veste sérieuse et de leur PowerPoint, ils expliquent une méthode infaillible pour triompher lors d’un affrontement électoral. Qu’il s’agisse de faire disparaître un conflit ou de construire un bon programme même quand il est mauvais, ces chercheurs dévoilent, non sans humour, la meilleure manière d’utiliser la langue pour arriver à ses fins. C’est ce qui fait toute la force de ce spectacle montrer que notre langage peut être un outil cruel de manipulation, mais toujours avec le sourire !

Durée 1h15

A partir de 15 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : [COMPLET] Théâtre L’art d’avoir toujours raison

L’événement [COMPLET] Théâtre L’art d’avoir toujours raison Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie