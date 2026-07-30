[COMPLET] Théâtre Le problème lapin Théâtre des Bains Douches Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

[COMPLET] Théâtre Le problème lapin

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-17 19:00:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-17

Il était une fois à Kerguelen beaucoup trop de lapins ! Implantés sur l’île en 1874, ils se reproduisirent tant qu’on essaya de les éradiquer, en vain. Alors en 2021, Frédéric Ferrer, géographe, auteur et metteur en scène décida d’en faire une pièce pour que l’on sache enfin ce qu’était ce Problème Lapin .

Avec son cycle Atlas de l’Anthropocène, recueil cartographique des bouleversements du monde, Ferrer a su, tel un conférencier émérite, raconter de vastes sujets, comme l’histoire de la morue ou le lâcher de quatre-vingt-dix canards en plastique au Groenland par la NASA. Cette fois, le lapin a ouvert tant de parenthèses que Ferrer a décidé de se dédoubler. Sous un décompte, deux spécialistes, aussi rivaux que complices, se munissent de deux pupitres, deux ordinateurs et deux écrans pour répondre le plus vite possible (mais avec beaucoup de digressions) à trente questions pour penser lapin. Et définitivement, on rit autant qu’on apprend.

Durée 1h25

A partir de 12 ans

Inscription obligatoire .

Théâtre des Bains Douches 22 Rue Louis Lô Basso, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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L’événement [COMPLET] Théâtre Le problème lapin Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie