[COMPLET] Théâtre Sleep for Earth Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

[COMPLET] Théâtre Sleep for Earth

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09 2027-03-10

Le Clair Obscur, déjà croisé au festival Sur les épaules des géants et au Tetris avec #Exoterritoires et #DRIFT, donne une réponse dans son nouveau spectacle Sleep for Earth. Le spectacle se divise en deux parties d’une part, une conférence introductive pour expliquer les enjeux et le processus. Puis l’application du programme. Le processus ? Dormir cesser de consommer afin de laisser le temps à la planète de se régénérer.

Une partie du public est invitée à s’allonger pour un sommeil de deux-cent ans, accompagné de songes visionnaires chuchotés au creux de l’oreille. L’autre partie du public interagit avec les deux intelligences artificielles en charge du voyage, pour mettre en œuvre les futurs possibles. On vous rassure, votre biostase ne durera pas vraiment deux-cent ans. Mais en vous réveillant, vous saurez peut-être mieux répondre à ces questions quel monde souhaitez-vous advenir, et à quoi êtes vous prêt·e pour sauver la Terre ?

Durée 1h30

A partir de 12 ans

Inscription obligatoire .

Le Volcan 8 place Oscar Niemeyer, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : [COMPLET] Théâtre Sleep for Earth

L’événement [COMPLET] Théâtre Sleep for Earth Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie