Compose ton mini-vase soliflore – Atelier créatif adultes & enfants, Le 20 mille, Nantes

Compose ton mini-vase soliflore – Atelier créatif adultes & enfants 9 juillet – 23 septembre Le 20 mille Loire-Atlantique

35 € (adhérents) / 40 € (non adhérents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T15:30:00+02:00 – 2026-07-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T15:30:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Lors de cet atelier pour adultes & enfants, vous peindrez un duo de mini vases soliflores en argile à l’aide de peintures, feutres acryliques et inspirations mises à disposition sur place.

Motifs colorés, fleurs, formes graphiques, univers doux ou vitaminé… chacun imagine et crée des mini vases à son image, selon ses envies !

Une fois les soliflores décorés, vous choisirez vos fleurs séchées parmi une sélection soigneusement préparée afin de composer une création prête à exposer chez vous ou à offrir.

Un atelier accessible aux petits comme aux grands, pensé comme une parenthèse créative et conviviale autour de la couleur, du partage et du fait main.

Tout le matériel est fourni

Fleurs séchées incluses

✨ Vernis et finitions réalisés après l’atelier (à récupérer sous plusieurs jours)

À partir de 6 ans

Tarifs et inscriptions

Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/compose-ton-mini-vase-soliflore-atelier-creatif-adultes-enfants »}] [{« link »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/compose-ton-mini-vase-soliflore-atelier-creatif-adultes-enfants »}]

Partagez un joli moment créatif et créez une décoration unique entièrement personnalisée ! peinture argile