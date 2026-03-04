Composition florale, Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin, Moulins

Composition florale Samedi 23 mai, 19h00 Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin Allier

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Depuis plusieurs années, l’École Nationale du Verre engage des

projets de recherche en design et métiers d’art qui s’ancrent dans

les collections permanentes ou les expositions temporaires du

Musée Anne de Beaujeu, sur les notions d’histoire, de patrimoine

ou d’archéologies.

Ce partenariat permet aux étudiants concernés d’avoir accès au

musée jusqu’à la finalisation en mai. En effet, les résultats du

projet de recherche seront exposés au Musée Anne de Beaujeu

lors de la Nuit Européennes des Musées.

Musée Anne-de-Beaujeu et Maison Mantin 5 Place du Colonel Laussedat, 03000 Moulins, France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470204847 https://musees.allier.fr/410-presentation.htm Les collections-phares du musée sont l’égyptologie, l’archéologie régionale, la sculpture médiévale bourbonnaise, les arts décoratifs moulinois du XVIIIe siècle (faïence et coutellerie), l’art académique français 1848-1914. Le musée est complété par la Maison Mantin, maison léguée par son propriétaire, meublée et décorée en 1905.

Nuit européenne des musées