Composition – musique de chambre, Conservatoire de Nantes,
Composition – musique de chambre, Conservatoire de Nantes, samedi 6 juin 2026.
Composition – musique de chambre Samedi 6 juin, 16h00 Conservatoire de Nantes
Entrée libre, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Véritable laboratoire d’expérimentation musicale, les partitions inventées par les élèves de la classe de composition sont jouées « en live » par des élèves en formation de musique de chambre.
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes
Véritable laboratoire d’expérimentation musicale, les partitions inventées par les élèves de la classe de composition sont jouées « en live » par des élèves en formation de musique de chambre. scenes_creatives
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