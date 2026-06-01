Composition – musique de chambre, Conservatoire de Nantes,

Composition – musique de chambre Samedi 6 juin, 16h00 Conservatoire de Nantes

Entrée libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Véritable laboratoire d’expérimentation musicale, les partitions inventées par les élèves de la classe de composition sont jouées « en live » par des élèves en formation de musique de chambre.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes

Véritable laboratoire d’expérimentation musicale, les partitions inventées par les élèves de la classe de composition sont jouées « en live » par des élèves en formation de musique de chambre. scenes_creatives