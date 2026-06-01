Château-Renard

Compostelle (ciné-discusison)

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:15:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

red et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon.

Comédie dramatique de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey (1h53)

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon.

Ciné-discussion en partenariat avec le Secours catholique de Château-Renard

(dans le cadre de la thématique culturelle 2026 de la 3CBO (fraternité et sororité)) 7 .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

red and Adam, a troubled teenager, don’t know each other. However, thanks to an association, they are making the pilgrimage to Santiago de Compostela together. She is trying to come to terms with her past, he is trying to channel his anger and feelings of abandonment.

L’événement Compostelle (ciné-discusison) Château-Renard a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO