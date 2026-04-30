Comps concert Chants de méditérranée Eglise de Comps Comps
Comps concert Chants de méditérranée Eglise de Comps Comps jeudi 13 août 2026.
Comps
Comps concert Chants de méditérranée
Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Maëlle Duchemin harpe et chant
Elisa Viella harpe et chant
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr
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English :
Maëlle Duchemin: harp and vocals
Elisa Viella: harp and vocals
L’événement Comps concert Chants de méditérranée Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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