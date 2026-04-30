Comps concert Chants de méditérranée Eglise de Comps Comps

Comps

Comps concert Chants de méditérranée

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Maëlle Duchemin harpe et chant

Elisa Viella harpe et chant

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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr

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English :

Maëlle Duchemin: harp and vocals

Elisa Viella: harp and vocals

L’événement Comps concert Chants de méditérranée Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux