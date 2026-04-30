Comps concert Mozart en intimité autour du concerto pour piano Jeune Homme Eglise de Comps Comps
Comps concert Mozart en intimité autour du concerto pour piano Jeune Homme Eglise de Comps Comps vendredi 31 juillet 2026.
Comps
Comps concert Mozart en intimité autour du concerto pour piano Jeune Homme
Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Sylvie Sagot-Duvauroux piano
Laurent Lovie violon
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr
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English :
Sylvie Sagot-Duvauroux: piano
Laurent Lovie: violin
L’événement Comps concert Mozart en intimité autour du concerto pour piano Jeune Homme Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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