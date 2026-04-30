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Comps concert Mozart en intimité autour du concerto pour piano Jeune Homme Eglise de Comps Comps

Comps concert Mozart en intimité autour du concerto pour piano Jeune Homme Eglise de Comps Comps vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Eglise de Comps

Adresse : Eglise Romane de comps

Ville : 26220 Comps

Département : Drôme

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Comps

Comps concert Mozart en intimité autour du concerto pour piano Jeune Homme

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Sylvie Sagot-Duvauroux piano
Laurent Lovie violon
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98  compshistorique@orange.fr

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English :

Sylvie Sagot-Duvauroux: piano
Laurent Lovie: violin

L’événement Comps concert Mozart en intimité autour du concerto pour piano Jeune Homme Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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