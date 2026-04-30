Comps concert Mozart en intimité autour du concerto pour piano Jeune Homme Eglise de Comps Comps

Comps

Comps concert Mozart en intimité autour du concerto pour piano Jeune Homme

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Sylvie Sagot-Duvauroux piano

Laurent Lovie violon

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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr

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English :

Sylvie Sagot-Duvauroux: piano

Laurent Lovie: violin

L’événement Comps concert Mozart en intimité autour du concerto pour piano Jeune Homme Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux