AGENDA · Comps
Fête de Comps et tournoi de pétanque Comps
dimanche 2 août 2026 · Comps
Informations pratiques
Comps
Fête de Comps et tournoi de pétanque
8 Place de la Liberté Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 13:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-08-02
La fête de Comps avec son concours de boule aura lieu le dimanche 2 août 2026
.
8 Place de la Liberté Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes compsanimation26@gmail.com
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English :
The Comps Festival, featuring its boules tournament, will take place on Sunday, August 2, 2026
L’événement Fête de Comps et tournoi de pétanque Comps a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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