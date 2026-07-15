Informations pratiques

Comps

Fête de Comps et tournoi de pétanque

8 Place de la Liberté Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 13:00:00

fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :

2026-08-02

La fête de Comps avec son concours de boule aura lieu le dimanche 2 août 2026

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8 Place de la Liberté Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes compsanimation26@gmail.com

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English :

The Comps Festival, featuring its boules tournament, will take place on Sunday, August 2, 2026

L’événement Fête de Comps et tournoi de pétanque Comps a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux