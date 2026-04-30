Comps concert Alter Duo Eglise de Comps Comps
Comps concert Alter Duo Eglise de Comps Comps vendredi 24 juillet 2026.
Comps
Comps concert Alter Duo
Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Julien Mathias contrebasse
Jean-Baptiste Mathulin guitare
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr
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English :
Julien Mathias: double bass
Jean-Baptiste Mathulin: guitar
L’événement Comps concert Alter Duo Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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