Comps concert La Soubirane chants mariaux de l’Arc Méditérranéen Eglise de Comps Comps

Comps

Comps concert La Soubirane chants mariaux de l’Arc Méditérranéen

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Carine Joanny Isabelle Bourguetou Stéphanie Della Rocca

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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr

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English :

Carine Joanny Isabelle Bourguetou Stéphanie Della Rocca

L’événement Comps concert La Soubirane chants mariaux de l’Arc Méditérranéen Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux