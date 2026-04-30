Comps concert La Soubirane chants mariaux de l’Arc Méditérranéen Eglise de Comps Comps
Comps concert La Soubirane chants mariaux de l’Arc Méditérranéen Eglise de Comps Comps mercredi 15 juillet 2026.
Comps
Comps concert La Soubirane chants mariaux de l’Arc Méditérranéen
Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Carine Joanny Isabelle Bourguetou Stéphanie Della Rocca
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr
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English :
Carine Joanny Isabelle Bourguetou Stéphanie Della Rocca
L’événement Comps concert La Soubirane chants mariaux de l’Arc Méditérranéen Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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