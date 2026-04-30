Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Comps concert La Soubirane chants mariaux de l’Arc Méditérranéen Eglise de Comps Comps

Comps concert La Soubirane chants mariaux de l’Arc Méditérranéen Eglise de Comps Comps mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Eglise de Comps

Adresse : Eglise Romane de comps

Ville : 26220 Comps

Département : Drôme

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Comps

Comps concert La Soubirane chants mariaux de l’Arc Méditérranéen

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Carine Joanny Isabelle Bourguetou Stéphanie Della Rocca
  .

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98  compshistorique@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carine Joanny Isabelle Bourguetou Stéphanie Della Rocca

L’événement Comps concert La Soubirane chants mariaux de l’Arc Méditérranéen Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

À voir aussi à Comps (Drôme)