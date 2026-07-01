Visite et atelier bougie pour les enfants 495 chemin de l’église Comps
mardi 14 juillet 2026 · 495 chemin de l'église · Comps
Informations pratiques
Comps
Visite et atelier bougie pour les enfants
495 chemin de l’église 150m après l’église Comps Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Observation commentée des ruches vitrées: de la ponte de la reine aux danses de butineuses.
250 ruches traditionnelles racontent toute l’imagination de l’homme pour manger du miel.
Réalisation d’une bougie en cire d’abeille par les enfants et dégustation.
.
495 chemin de l’église 150m après l’église Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 41 30 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Observation of glass-fronted beehives: from the queen’s egg-laying to the foragers’ dances.
250 traditional beehives showcase the full extent of human ingenuity in the pursuit of honey.
Children will make a beeswax candle and enjoy a tasting.
L’événement Visite et atelier bougie pour les enfants Comps a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
À voir aussi à Comps (Drôme)
- Comps concert Trio d’anches trielen Eglise de Comps Comps 9 juillet 2026
- Comps concert melopées pour traverser la nuit Eglise de Comps Comps 12 juillet 2026
- Visite ruches du Monde 495 chemin de l’église Comps 14 juillet 2026
- Comps concert La Soubirane chants mariaux de l’Arc Méditérranéen Eglise de Comps Comps 15 juillet 2026
- Comps concert Alter Duo Eglise de Comps Comps 24 juillet 2026