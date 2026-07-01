Visite et atelier bougie pour les enfants 495 chemin de l’église Comps

Informations pratiques

Comps

Visite et atelier bougie pour les enfants

495 chemin de l’église 150m après l’église Comps Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Observation commentée des ruches vitrées: de la ponte de la reine aux danses de butineuses.

250 ruches traditionnelles racontent toute l’imagination de l’homme pour manger du miel.

Réalisation d’une bougie en cire d’abeille par les enfants et dégustation.

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495 chemin de l’église 150m après l’église Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 41 30 61

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English :

Observation of glass-fronted beehives: from the queen’s egg-laying to the foragers’ dances.

250 traditional beehives showcase the full extent of human ingenuity in the pursuit of honey.

Children will make a beeswax candle and enjoy a tasting.

L’événement Visite et atelier bougie pour les enfants Comps a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux