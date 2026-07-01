Visite ruches du Monde 495 chemin de l’église Comps

Informations pratiques

Comps

Visite ruches du Monde

495 chemin de l’église 150m après l’église Comps Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-08-28 18:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Observation commentée des ruches vitrées: de la ponte de la reine aux danses de butineuses.

250 ruches traditionnelles racontent toute l’imagination de l’homme pour manger du miel.

Dégustation ludique et vente de miels du terroir.

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495 chemin de l’église 150m après l’église Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 51 41 30 61

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English :

Observation with commentary of the glass-fronted hives: from the laying of the queen to the dancing of the foragers.

250 traditional beehives tell the story of man’s imagination for eating honey.

Fun tasting and sale of local honeys.

L’événement Visite ruches du Monde Comps a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux