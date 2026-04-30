Comps concert Eneada Eglise de Comps Comps

Comps

Comps concert Eneada

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 18:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Laurent Vanhoenackere violon & oud

Yunus Orneck santur Iranien, oud, yayli tanbur, laud & guitare mauresque

Agnès Moulin Harpe celtique & flûte

Mathias Autexier zarb, daf, req & darbouka

.

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Laurent Vanhoenackere: violin & oud

Yunus Orneck: Iranian santur, oud, yayli tanbur, laud & Moorish guitar

Agnès Moulin: Celtic harp & flute

Mathias Autexier: zarb, daf, req & darbouka

L’événement Comps concert Eneada Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux