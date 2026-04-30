Comps concert Eneada Eglise de Comps Comps
Comps concert Eneada Eglise de Comps Comps dimanche 26 juillet 2026.
Comps
Comps concert Eneada
Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Laurent Vanhoenackere violon & oud
Yunus Orneck santur Iranien, oud, yayli tanbur, laud & guitare mauresque
Agnès Moulin Harpe celtique & flûte
Mathias Autexier zarb, daf, req & darbouka
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr
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English :
Laurent Vanhoenackere: violin & oud
Yunus Orneck: Iranian santur, oud, yayli tanbur, laud & Moorish guitar
Agnès Moulin: Celtic harp & flute
Mathias Autexier: zarb, daf, req & darbouka
L’événement Comps concert Eneada Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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