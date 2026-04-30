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Comps concert Eneada Eglise de Comps Comps

Comps concert Eneada Eglise de Comps Comps dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Eglise de Comps

Adresse : Eglise Romane de comps

Ville : 26220 Comps

Département : Drôme

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Comps

Comps concert Eneada

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 18:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Laurent Vanhoenackere violon & oud
Yunus Orneck santur Iranien, oud, yayli tanbur, laud & guitare mauresque
Agnès Moulin Harpe celtique & flûte
Mathias Autexier zarb, daf, req & darbouka
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98  compshistorique@orange.fr

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English :

Laurent Vanhoenackere: violin & oud
Yunus Orneck: Iranian santur, oud, yayli tanbur, laud & Moorish guitar
Agnès Moulin: Celtic harp & flute
Mathias Autexier: zarb, daf, req & darbouka

L’événement Comps concert Eneada Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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