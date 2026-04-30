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Comps concert Fraganze italiane Eglise de Comps Comps

Comps concert Fraganze italiane Eglise de Comps Comps samedi 8 août 2026.

Lieu : Eglise de Comps

Adresse : Eglise Romane de comps

Ville : 26220 Comps

Département : Drôme

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Comps

Comps concert Fraganze italiane

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Musique Baroque

Elise Lancerotto harpe
Camille Antoinet violon
Marion Fermé flûte à bec
Marine Beelen chant
Martin Bauer viole de gambe
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98  compshistorique@orange.fr

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English :

Baroque music

Elise Lancerotto: harp
Camille Antoinet: violin
Marion Fermé: recorder
Marine Beelen: vocals
Martin Bauer: viola da gamba

L’événement Comps concert Fraganze italiane Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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