Comps concert Fraganze italiane Eglise de Comps Comps
Comps concert Fraganze italiane Eglise de Comps Comps samedi 8 août 2026.
Comps
Comps concert Fraganze italiane
Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Musique Baroque
Elise Lancerotto harpe
Camille Antoinet violon
Marion Fermé flûte à bec
Marine Beelen chant
Martin Bauer viole de gambe
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr
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English :
Baroque music
Elise Lancerotto: harp
Camille Antoinet: violin
Marion Fermé: recorder
Marine Beelen: vocals
Martin Bauer: viola da gamba
L’événement Comps concert Fraganze italiane Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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