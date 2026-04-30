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Comps concert Fête de l’Alto 4 altos, 4 générations Eglise de Comps Comps

Comps concert Fête de l’Alto 4 altos, 4 générations Eglise de Comps Comps dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Eglise de Comps

Adresse : Eglise Romane de comps

Ville : 26220 Comps

Département : Drôme

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Comps

Comps concert Fête de l’Alto 4 altos, 4 générations

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Camille Coello alto
Noémie Airiau-Gauguier alto
Niu Ruixin alto et violon
Pierre Henri Xuereb alto
  .

Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98  compshistorique@orange.fr

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English :

Camille Coello: viola
Noémie Airiau-Gauguier: viola
Niu Ruixin: viola and violin
Pierre Henri Xuereb: viola

L’événement Comps concert Fête de l’Alto 4 altos, 4 générations Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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