Comps concert Quatuor Gracioso Eglise de Comps Comps
Comps concert Quatuor Gracioso Eglise de Comps Comps dimanche 5 juillet 2026.
Comps
Comps concert Quatuor Gracioso
Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Virgile Van Ginneken violon
Laurence Girard violon
Camille Gandioli alto
Solveig Gernert violoncelle
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Eglise de Comps Eglise Romane de comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr
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English :
Virgile Van Ginneken violin
Laurence Girard: violin
Camille Gandioli: viola
Solveig Gernert: cello
L’événement Comps concert Quatuor Gracioso Comps a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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