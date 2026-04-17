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Concert EV Resounances Comps

Concert EV Resounances Comps dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Eglise de Comps

Ville : 26220 Comps

Département : Drôme

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Comps

Concert EV Resounances

Eglise de Comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Concert de chant choral autour du thème des quatre saisons avec comme fil conducteur l’œuvre éponyme de VIVALDI
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Eglise de Comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 48 92 74  ensemblevocalresounances@hotmail.fr

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English :

A choral concert on the theme of the four seasons, with VIVALDI’s eponymous work as the main theme

L’événement Concert EV Resounances Comps a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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