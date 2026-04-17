Concert EV Resounances Comps
Concert EV Resounances Comps dimanche 28 juin 2026.
Comps
Concert EV Resounances
Eglise de Comps Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Concert de chant choral autour du thème des quatre saisons avec comme fil conducteur l’œuvre éponyme de VIVALDI
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Eglise de Comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 48 92 74 ensemblevocalresounances@hotmail.fr
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English :
A choral concert on the theme of the four seasons, with VIVALDI’s eponymous work as the main theme
L’événement Concert EV Resounances Comps a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux