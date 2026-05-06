Concarneau s’éveille Ville-Close Concarneau

Concarneau

Concarneau s’éveille

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 09:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Découvrez la Ville-Close à l’heure où la ville s’éveille.

Profitez de la lumière et du calme du matin au cours d’une visite privilège destinée à un petit nombre de participants. Visite idéale pour les amateurs de photographies. Les remparts sont à vous, les rues sont encore vides ! L’opportunité pour certains de quelques prises de vues inédites de l’une des plus belles places fortes de Bretagne.

Envoyer vos clichés par mail à la Maison du Patrimoine une photo sera sélectionnée chaque mois et publiée sur notre page Facebook.

Cette visite emprunte les fortifications et des escaliers.

Inscription à l’Office de Tourisme .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English : Concarneau s’éveille

L’événement Concarneau s’éveille Concarneau a été mis à jour le 2026-05-06 par OTC CCA